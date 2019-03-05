Венесуэла осталась без электричества

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что власти страны решили объявить 8 марта выходным днем из-за отключения электричества в большинстве штатов. Об этом она рассказала Telesur.

Родригес отметила, что венесуэльский президент Николас Мадуро дал всем выходной и отменил занятия в образовательных учреждениях. По ее словам, все люди будут помогать в работах по восстановлению электричества.

Выходной будет длиться только один день, добавила вице-президент страны.