Турция развертывает системы С-400

В Турции в октябре этого года начнется развертывание зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил министр обороны республики Хулуси Акар. Об этом в Twitter сообщает агентство Anadolu.

«Решение о районе дислокации ЗРК будет принято командованием ВВС Турции», — сказал Акар.

По его словам, закупка именно российских комплексов была не вопросом предпочтения, а насущным требованием национальной безопасности. «Турция обязана защитить 82 миллиона своих граждан», — добавил министр.