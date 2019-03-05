В Баку разогнали акцию женщин

Инициаторы акции намеревались в 14:00 собраться у памятника "Свободной женщине" и оттуда пройти маршем к памятнику поэтессы Натаван.

Уже с полудня площадка перед памятником «Свободной женщине» была взята под контроль полиции, которая не позволила нескольким десяткам женщин приблизиться к памятнику и стала вырывать у них плакаты.

После долгих пререканий, полицейские оттеснили женщин к станции метро Низами. Однако десятки женщин около получаса продолжали скандировать и оказывать сопротивление.

Отметим, что акция "8 марта - выступи против насилия" была назначена через facebook инициативной группой женщин-феминисток. Главное управление полиции Баку предупреждало организаторов, что незаконная акция будет пресечена.