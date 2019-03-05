В Италии открыли новое расследование против Берлускони

В прокуратуре Рима стартовало расследование по поводу причастности экс-главы правительства Сильвио Берлускони к влиянию на одно из решений Государственного совета Италии, пишет AGI.

Политик мог повлиять на решение Госсовета об отмене судебного постановления об обязательной передаче 9,99% акций банка Madilanum в центробанк. Сейчас проверяется, мог ли Берлускони подкупить судей.

Стоимость акций при передаче составляла около 1 млрд евро.

В 2012 году Берлускони приговорили к четырем годам за создание "теневых фондов" при покупке прав на демонстрацию американских фильмов по каналам Mediaset и уклонение от уплаты налогов. Срок по амнистии сократили до года.