В Тбилиси совершено вооруженное ограбление банка

Неизвестные совершили вооруженный налет на филиал «Банка Грузии» в тбилисском районе Глдани, сообщает «Новости- Грузия».

Злоумышленники ворвались в отделение банка недалеко от станции метро «Ахметели» сегодня утром. По словам очевидцев, в ограблении участвовали трое мужчин.

Во время нападения служащие банка смогли нажать на кнопку экстренного вызова, и уже через пару минут на место прибыли сотрудники охранной полиции МВД Грузии.

Между правоохранителями и грабителями произошла перестрелка. Как отмечает «Рустави 2», стрельба продолжалась примерно минуту – пули попали в витрины нескольких магазинов и машины, припаркованные поблизости. По предварительным данным, во время перестрелки никто не пострадал.

С места преступления налетчики скрылись на автомобиле. Существует информация, что в машину они также усадили молодую женщину, захваченную в заложницы.