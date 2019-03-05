Корабль Dragon-2 Илона Маска вернулся на Землю

Пилотируемый космический корабль американской компании SpaceX успешно приводнился в Атлантическом океане после первых в своей истории полета и стыковки с МКС. Об этом сообщает компания SpaceX.

Приволнение произошло, как и планировалось, в 16.45. При входе в атмосферу над кораблем развернулись четыре полосатых парашюта, которые обеспечили ему мягкую посадку на воду. В нужном районе океана корабль ожидало специально судно, оборудованное краном для подъема корабля на борт. Ранее, в воскресенье корабль Dragon-2 отстыковался от Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме.

При этом корабль вернул на землю около 136 килограммов груза. Ранее глава компании SpaceX Илон Маск на русском языке ответил на поздравления из России с успешной стыковкой с МКС корабля Dragon-2.