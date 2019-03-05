Амбарцумян сказал, что Азербайджан выставляет против России Пакистан

После появления в прессе информации о том, что Армения намеревается закупить у России 4 многоцелевых истребителя Су-30 СМ, Азербайджан решил активизировать переговоры по закупке у Исламабада пакистанских истребителей THUNDER JF-17 Block 2. Об этом в беседе с корреспондентом «Новости Армения» заявил военный эксперт Ван Амбарцумян.

По словам эксперта, Баку уже подписал контракт о закупке и поставках этих истребителей. «Я не могу сказать, сколько они планируют закупить этих истребителей, но в Баку планируют их получить уже в этом году.

По сути, это пакистанская сборка китайского истребителя FC-1 Xiaolong, но с некоторыми улучшениями. Пакистанская версия предназначена для ведения воздушного боя, поражения наземных, подземных и надводных целей. Одним из основных его преимуществ является то, что он стоит существенно дешевле своего российского конкурента – Су-30 СМ и по боевым характеристикам мало в чем ему уступает», - пояснил эксперт.

Амбарцумян отметил, что боевые характеристики пакистанского самолета в основном повышаются благодаря наличию возможности установки на него специального подвесного контейнера китайского производства, который пакистанцы заменяют на более совершенные и современные турецкие подвесные контейнеры «ASELPOD».

Военный эксперт убежден, что все последние военные приобретения Баку, особенно в области военной авиации, лишний раз свидетельствуют о том, что Азербайджан активно готовится к возобновлению полномасштабных военных действий.