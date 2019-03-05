На Абшероне произошло два ДТП есть жертвы
Сегодня утром в Абшеронском районе произошло два ДТП с летальным исходом.
Как сообщили в пресс-службе МВД, одно ДТП было зафиксировано в поселке Хокмали. Автомобиль марки VAZ-2107, управляемый жителем поселка Гобу И.Оджаговым, сбил переходившего дорогу жителя Баку Х.Мамедова и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте.
Другое ДТП произошло в Новханы. Автомобиль Mercedes, за рулем которого сидел житель Баку С.Мамедов, сбил переходившего дорогу М.Муталлимзаде. Пешеход скончался на месте.
По фактам ведутся расследования.