Сегодня утром в Абшеронском районе произошло два ДТП с летальным исходом.

Как сообщили в пресс-службе МВД, одно ДТП было зафиксировано в поселке Хокмали. Автомобиль марки VAZ-2107, управляемый жителем поселка Гобу И.Оджаговым, сбил переходившего дорогу жителя Баку Х.Мамедова и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте.

Другое ДТП произошло в Новханы. Автомобиль Mercedes, за рулем которого сидел житель Баку С.Мамедов, сбил переходившего дорогу М.Муталлимзаде. Пешеход скончался на месте.

По фактам ведутся расследования.