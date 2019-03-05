Задержан уволенный со скандалом топ-менеджер «Росгеологии»

Бывший замруководителя «Росгеологии» Руслан Горринг, уволенный после скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в отношении Горринга было возобновлено дело о посредничестве во взятке, но позднее его переквалифицировали в мошенничество. Бывший топ-менеджер был объявлен в розыск. Он пытался улететь в Сочи и купил билеты на несколько рейсов: на 08:00, на 10:00 и на 17:30. На первые два рейса он приходил, чтобы «осмотреться», но не решался подойти к стойке регистрации. В третий раз он попытался попасть на рейс, но был задержан сотрудниками ФСБ и уголовного розыска.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что Горринг подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники ФСБ и МВД задержали его по поручению Следственного комитета.