В Малави 23 человека погибли из-за наводнения
Жертвами наводнений в африканской Республике Малави стали по меньшей мере 23 человека, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на власти страны, передает РИА Новости.
Наводнения на юге страны вызвали сильные ливни, начавшиеся несколько дней назад. Как сообщает агентство со ссылкой на министерство внутренних дел республики, 29 человек получили травмы, еще 11 считаются пропавшими без вести. В результате разгула стихии были повреждены более 22 тысяч домов.