В Турции подсчитали потери от отмены льгот США
Отмена со стороны США льготного режима торговли с Турцией обойдется турецкой экономике в 63 миллиона долларов, заявила министр торговли Рухсар Пекджан, передает РИА Новости.
«После того как закончится режим льготной торговли США, Турция будет вынуждена заплатить дополнительно 63 миллиона долларов таможенных платежей», - цитирует Пекджан газета Hurriyet.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен отменить льготный режим торговли с Турцией. Это решение принято «на основании уровня экономического развития страны», говорится в уведомлении, которое он направил в Конгресс.