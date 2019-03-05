В Латвии открыли штаб Северной дивизии НАТО

Штаб международной Северной дивизии НАТО открыли в пятницу в Адажи министры обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен, Латвии - Артис Пабрикс и Эстонии - Юри Луйк, передает ТАСС.

Пабрикс назвал открытие штаба вкладом «в укрепление безопасности всего региона».

«Создание Северной дивизии является новым уровнем сил реагирования НАТО по противостоянию угрозам нашего региона, - заявил в пятницу присутствовавший на церемонии министр обороны Эстонии Юри Луйк. - Силы сдерживания и способность защищать нас существенно усилятся с началом деятельности Северной дивизии».

«Этот штаб не предназначен только для тренировок, при необходимости он должен вести в регионе реальную оборонную деятельность», - добавил присутствовавший на открытии штаба командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем.