Лишь Азербайджан не впускает европейцев без виз

Заур Расулзаде 8 мартa 2019, 23:58

После того как в 2017 году Грузия стала ассоциативным членом Евросоюза, ее гражданам было предоставлено право безвизового въезда и перемещения по все странам – членам этой крупнейшей европейской организации, то есть практически по всему континенту. Однако не прошло и двух лет после обретения грузинскими гражданами такой свободы передвижения по Европе, как сама Европа засомневалась в верности своего решения. Прежде всего в странах ЕС во много раз увеличилось число грузин, претендующих на убежище в одной из них. Такая активность грузинских граждан стала настолько досаждать, что Германия, Франция, Швеция и Исландия даже выразили Евросоюзу свою озабоченность по этому поводу. И комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, выступая на днях в Брюсселе на заседании Совета ассоциации между ЕС и Грузией, вынужден был напомнить об опасности злоупотребления визовой свободой, подчеркнув, что Грузию в ЕС считают безопасной страной, а потому, мол, нет необходимости в европейском убежище.

Однако за два года европейцы уже убедились в том, что немало грузин именно злоупотребляют правом безвизового режима, чтобы остаться нелегально жить в Европе. «После либерализации визового режима в страны Евросоюза въехало несколько сотен тысяч человек, и лишь несколько тысяч человек подали заявки на получение убежища, − сказал комиссар, имея в виду Грузию. – Хочу призвать представителей СМИ использовать свои возможности и сообщить населению, что граждане Грузии не смогут получить убежище в Европе, так как Грузия − безопасная страна». Между тем Еврокомиссия еще несколько лет назад предложила создать список стран безопасного происхождения вне ЕС. Однако на сегодняшний день таким списком располагают лишь 12 стран, в том числе Германия. Недавно Бундестаг принял закон, по которому в немецкий список так называемых «безопасных стран происхождения» должны быть занесены Грузия, а также Алжир, Марокко и Тунис. Таким образом немцы рассчитывают уменьшить приток беженцев из этих государств и упростить процедуру депортации из Германии тех, кому отказано в предоставлении убежища. Однако для окончательного принятия закона еще требуется согласие бундесрата.

Безопасными странами происхождения считаются государства, жителям которых, предположительно, не грозит массовое политическое преследование, бесчеловечные или унизительные меры наказания или обращения. По данным немецкой газеты Die Zeit, в 2018 году в общей сложности 7885 человек из Грузии, Алжира, Марокко и Туниса подали в Германии заявление на получение политического убежища. Однако процент положительных решений по ним составил менее двух процентов. Как оказалось, большинство соискателей убежища стремятся в Германию. В 2018 году к властям страны обратились около 2,5 тысячи граждан Грузии, но из них лишь 1% добился своего. В Швеции с начала года попросили убежища 490 граждан Грузии, а в Бельгии — 471. Швеция вообще утверждает, что Грузия – абсолютно безопасная страна, так что, грузины, возвращайтесь с миром к себе домой, а не захотите добровольно, придется применить силу. Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия вообще официально попросили министра внутренних дел Германии принять на уровне ЕС меры, чтобы отменить безвизовый режим с Грузией. А как обстоят в этом плане дела с гражданами Азербайджана, многие ли пытаются оказаться в Европе на правах политэмигрантов? Как заявил haqqin.az первый советник делегации ЕС в Азербайджане Денис Даниилидис, соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Азербайджаном вот уже несколько лет находится в силе, создавая хороший прецедент для нового этапа переговоров по визовому вопросу. «Пока между сторонами идут переговоры по безвизовому режиму, но мы еще не приняли, как в случае с Грузией и Украиной, дорожную карту для снятия визовых ограничений для граждан Азербайджана. Кроме того в самом ЕС есть некоторые государства, которые выступают за ужесточение визовых правил для иностранцев. Поэтому пока трудно сказать, когда эти переговоры дойдут до логического конца. Но останавливать их никто не собирается», - констатировал представитель Евросоюза.