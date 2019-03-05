Генсек ООН заявил о подавлении прав женщин в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что несмотря на прогресс в области прав женщин, достигнутый в последние десятилетия, мужчины по-прежнему продолжают доминировать в мире, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал на мероприятии в ООН в связи с Международным женским днем. Генсек ООН отметил, что прогресс, достигнутый в последние десятилетия в области прав женщин, недостаточный.

«Гендерное равенство в первую очередь вопрос представленности женщин в органах власти. Мы все еще живем в мире, где доминируют мужчины. Наша культура мужского доминирования игнорировала, заставляла молчать и подавляла женщин на протяжении десятилетий и даже веков», — сказал Гутерреш.

Он также привел данные Всемирного Банка, согласно которым всего «шесть экономик мира предоставляют мужчинам и женщинам равные права в тех областях, которые влияют на их работу». Гутерреш добавил, что при сохранении текущих темпов неравенство мужчин и женщин будет ликвидировано лет через 170.