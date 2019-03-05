В Германии нашли места массовых казней граждан СССР

Места массовых расстрелов жителей СССР и Польши во время Второй мировой войны обнаружили в Германии.

Как передает телеканал NTV, раскопки велись в Арнсбергском лесу на западе страны. Там нашли свыше 400 предметов, которые указывают, что в марте 1945 года в этом месте расстреляли около 200 работников из Польши и СССР. В основном это личные вещи жертв — одежда и обувь, столовые приборы и советские монеты.

По словам историков, причиной казни стало то, что нацистское руководство в регионе боялось потерять контроль над рабочими.