США хотят наказать страны, поддерживающие Мадуро

Вашингтон может ввести санкции против стран, поддерживающих президента Венесуэлы Николаса Мадуро, включая Россию, Индию и Кубу. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

По его словам, пока США не уверены, потребуются ли такие меры. При этом также не исключено и применение военной силы.

«Силовой путь — это не то, к чему мы стремимся. Мы решили сосредоточиться на дипломатическом, экономическом и финансовом давлении на режим Мадуро», — отметил Абрамс, передает Fox News.

В среду советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что финансовые организации других стран могут попасть под санкции за содействие «нелегальным операциям в пользу Мадуро».