Арас и Эмин Агаларовы обратились в суд США

Наряду с Агаларовыми с аналогичным требованием в американский суд обратились выступающие соответчиками по иску: зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, входившие в пул советников Трампа Роджер Стоун, Джордж Пападопулос, а также портал WikiLeaks и избирательный штаб Трампа.

Российский бизнесмен Арас Агаларов и его сын Эмин вновь обратились в суд США с требованием отклонить уточненный иск Национального комитета Демократической партии США, в котором они обвиняются в причастности к заговору с целью взлома компьютерной системы партии и хищении электронных данных в ходе президентских выборов, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Национальный комитет Демократической партии США подал иск в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка в апреле 2018 года, в октябре того же года впервые его уточнив.

Агаларовы в декабре того же года одними из первых потребовали оставить заявленные требования без рассмотрения.

В их ходатайстве обращалось внимание на то, что не соблюдены определенные требования, предусматриваемые законом США «О коррумпированных и находящихся под влиянием организованных преступных группировок организациях» (RICO), на который ссылается комитет.

По утверждению Агаларовых, Национальный комитет, в частности, не привел каких-либо доказательств наличия связи между их действиями и якобы имевшим место сговором. В то же время в исковом заявлении не говорится ни слова о том, что они могли знать о заявленном сговоре или были в него каким-либо образом вовлечены.

По мнению Агаларовых, обвинения против них выдвигаются лишь на тех основаниях, что они проживают в России, имели контакты с Дональдом Трампом и представителями его предвыборного штаба. Речь идет, в том числе, о встрече в небоскребе «Трамп тауэр» в июне 2016 года, а также о том, что «в неопределенный момент времени после выборов в ноябре 2016 года Эмин Агаларов и Дональд Трамп-младший находились в «тесном контакте». Однако в своем заявлении Агаларовы отмечали, что истцы не смогли показать, что упомянутые контакты имеют какое-то отношение к хакерским атакам или другой запрещенной RICO деятельности.

Также истцы не предоставили никаких фактов того, что деятельность Агаларовых действительно нанесла вред Демократической партии США, отмечалось в ходатайстве.