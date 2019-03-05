Израиль нанес очередной удар по ХАМАС

Израильская авиация в ночь на субботу нанесла удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по югу Израиля, сообщила армейская пресс-служба.

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что израильские военные засекли пуск палестинской ракеты из сектора Газа.

"Ранее вечером тысячи израильских семей услышали сирены воздушной тревоги и направились в бомбоубежища, когда ракета из Газы была запущена по Израилю. В ответ на это наши истребители и самолеты только что ударили по нескольким целям ХАМАС и подземным сооружениям в Газе", — говорится в сообщении военных.

На палестинские обстрелы израильтяне обычно реагируют авиаударами по объектам боевиков из исламистского движения ХАМАС, возлагая на него ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного анклава.