УЕФА наказал «Арсенал» за армянина, выбежавшего на поле в матче с «Карабахом»

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА рассмотрел события, произошедшие в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы между английским «Арсеналом» и азербайджанским « Карабах ом».

Напомним, что в конце той игры, состоявшейся 13 декабря, на поле выбежал болельщик с флагом непризнанной «Нагорно-Карабахской Республики». Вскоре он был схвачен стюардами, спасшими армянина от рук капитана «Карабаха» Рашада Садыхова.

УЕФА наказал «Карабах» как за этот инцидент, так и за запоздалое начало игры. Было принято решение оштрафовать «Арсенал» на 15 тысяч евро.