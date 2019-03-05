В Баку задержан вооруженный мужчина

В Наримановском районе Баку задержан ранее судимый Азер Джафарзаде, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Согласно информации, у задержанного был обнаружен один револьвер и патроны к нему. По словам задержанного, он нашел револьвер и боеприпасы к нему на одном из кладбищ, которые он не сдал добровольно полиции, а оставил себе.

По факту в следственном отделе Нариманского РУП было возбуждено уголовное дело. Решением суда к А.Джафарзаде применена мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.