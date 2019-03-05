Теперь Иран готовится к переброске воды из Каспия

Джейхун Наджафов 12:39

Острые дискуссии вокруг проекта иранского правительства по переброске воды из Каспия в страдающую засухой провинцию Семнан грозят перерасти в политический кризис. Депутат от провинции Семнан Ахмед Хеммати уже сказал журналистам, что проект «Транспортировка вод Каспийского моря в Семнан» прошел обсуждение в и был принят 81% голосами депутатов. «Этот проект представляет особый интерес для президента Ирана Хасана Роухани», - подчеркнул он. А губернатор Семнана Алиреза Аснагар сообщил, что иностранные и отечественные инвесторы приветствовали проект как «полезный», «и в скором времени начнется строительство водопровода с каспийского побережья в Семнан».

Однако заявление Хеммати было категорически опровергнуто другим депутатом, от провинции Мазандаран, что на севере Ирана, Али Адьяни, который сказал журналистам, что на повестке дня парламента вопрос переброски морской воды в центральные регионы не стоял. Все это указывает на то, что в иранском парламенте произошел раскол между представителями северных провинций, которые категорически против этого проекта, и представителями региона Семнан, выступающих за проект, который поддерживает президент Роухани. Депутаты северных регионов обвиняют Роухани в том, что он постепенно нейтрализует противников проекта в правительстве и тем самым расчищает путь к «антинаучному и грозящему экологической катастрофой прикаспийскому региону Ирана проекту переброски воды из Каспия». В частности, в конце прошлого месяца Роухани отправил послом в Финляндию заместителя руководителя Организации по охране окружающей среды Ирана Парвин Фарчи, которая была решительным противником проекта. Отметим, что Парвин Фарчи участвовала в пятисторонних переговорах (РФ, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и ИРИ) и подписала от имени правительства Ирана в июле 2018 года Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте Тегеранской конвенции. Депутаты и администрация северных провинций Ирана считают, что забор воды приведет к изменению экосистемы Каспия, окажет губительное воздействие на экологию провинций Мазандаран, Гилян и др. В то же время при строительстве водопровода от Каспия до Семнана будет нанесен ущерб расположенным вдоль трубопровода Гирканским лесам, заповедникам, источникам пресной воды, сельскохозяйственным угодьям. Губернаторства четырех иранских провинций выступили с обращением к общественности и правительству с призывом отказаться от этого проекта. «Засуха в Семнане имеет глубокие причины, и никакая переброска воды из Каспия не спасет этот регион от превращения в пустыню. Неправильное управление водными ресурсами уже привело к гибели озера Урмия, после строительства плотины в провинции Готванд произошло осушение озера Хамун, истощение грунтовых вод. Почти половина равнин на территории Ирана стали пустыней», - говорится в объединенном докладе ряда организаций по защите окружающей среды Ирана.

Такого же мнения известный иранский ученый-эколог Мухаммед Дарвиш. В интервью агентству МЕХР он настаивает на том, что переправка воды из Каспийского моря может привести к экологической катастрофе как для моря, так и для регионов вдоль маршрута, по которому будут доставлять воду. «В случае реализации такого плана возможны два сценария. Если воду будут опреснять у начала пути транспортировки, то это приведет к резкому повышению солености Каспия, что губительно скажется на его экосистеме, в то время как уровень его загрязненности уже в 40 раз превышает норму. По другому варианту - воду будут опреснять уже в Семнане. А это означает, что по трубопроводу через Гирканские леса будет идти соленая вода. То есть если в результате землетрясения или какой-то техногенной причины произойдет прорыв трубы, то эти леса ждет экологическая катастрофа, которая может иметь более губительные последствия, чем взрыв атомной бомбы», - уверен Дарвиш. По мнению азербайджанского эксперта, доктора географический наук, профессора Чингиза Исмайлова, все разговоры о водопроводе из Каспия скорее всего пиар иранского правительства. «В Иране любят выступать с громкими заявлениями, которые ничем не подкреплены. Строительство системы опреснения морской воды на Каспийском побережье Ирана с последующей транспортировкой в центральные регионы страны технически сложное, экологически опасное и финансово очень дорогое дело. Для забора воды придется построить опреснительные заводы, купить у собственников большие территории. А земля на иранском побережье очень дорогая. Там сплошь цитрусовые плантации и зоны отдыха. До 15 млн граждан Ирана ежегодно отдыхают на побережье Каспия. Сама техника и технология опреснения чрезвычайно дорогие и очень энергоемкие. Причем придется опреснять большие объемы воды для обеспечения целого региона. Откуда у Ирана столько денег для строительства и эксплуатации завода и трубопровода, если будучи под санкциями он не может даже финансировать железную дорогу от Астары до Решта?», - резонно замечает эксперт.