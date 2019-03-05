Теперь Иран готовится к переброске воды из Каспия
Острые дискуссии вокруг проекта иранского правительства по переброске воды из Каспия в страдающую засухой провинцию Семнан грозят перерасти в политический кризис.
Депутат от провинции Семнан Ахмед Хеммати уже сказал журналистам, что проект «Транспортировка вод Каспийского моря в Семнан» прошел обсуждение в и был принят 81% голосами депутатов.
«Этот проект представляет особый интерес для президента Ирана Хасана Роухани», - подчеркнул он. А губернатор Семнана Алиреза Аснагар сообщил, что иностранные и отечественные инвесторы приветствовали проект как «полезный», «и в скором времени начнется строительство водопровода с каспийского побережья в Семнан».
Однако заявление Хеммати было категорически опровергнуто другим депутатом, от провинции Мазандаран, что на севере Ирана, Али Адьяни, который сказал журналистам, что на повестке дня парламента вопрос переброски морской воды в центральные регионы не стоял.
Все это указывает на то, что в иранском парламенте произошел раскол между представителями северных провинций, которые категорически против этого проекта, и представителями региона Семнан, выступающих за проект, который поддерживает президент Роухани.
Депутаты северных регионов обвиняют Роухани в том, что он постепенно нейтрализует противников проекта в правительстве и тем самым расчищает путь к «антинаучному и грозящему экологической катастрофой прикаспийскому региону Ирана проекту переброски воды из Каспия». В частности, в конце прошлого месяца Роухани отправил послом в Финляндию заместителя руководителя Организации по охране окружающей среды Ирана Парвин Фарчи, которая была решительным противником проекта. Отметим, что Парвин Фарчи участвовала в пятисторонних переговорах (РФ, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и ИРИ) и подписала от имени правительства Ирана в июле 2018 года Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте Тегеранской конвенции.
Депутаты и администрация северных провинций Ирана считают, что забор воды приведет к изменению экосистемы Каспия, окажет губительное воздействие на экологию провинций Мазандаран, Гилян и др. В то же время при строительстве водопровода от Каспия до Семнана будет нанесен ущерб расположенным вдоль трубопровода Гирканским лесам, заповедникам, источникам пресной воды, сельскохозяйственным угодьям.
Губернаторства четырех иранских провинций выступили с обращением к общественности и правительству с призывом отказаться от этого проекта. «Засуха в Семнане имеет глубокие причины, и никакая переброска воды из Каспия не спасет этот регион от превращения в пустыню. Неправильное управление водными ресурсами уже привело к гибели озера Урмия, после строительства плотины в провинции Готванд произошло осушение озера Хамун, истощение грунтовых вод. Почти половина равнин на территории Ирана стали пустыней», - говорится в объединенном докладе ряда организаций по защите окружающей среды Ирана.
Такого же мнения известный иранский ученый-эколог Мухаммед Дарвиш. В интервью агентству МЕХР он настаивает на том, что переправка воды из Каспийского моря может привести к экологической катастрофе как для моря, так и для регионов вдоль маршрута, по которому будут доставлять воду.
«В случае реализации такого плана возможны два сценария. Если воду будут опреснять у начала пути транспортировки, то это приведет к резкому повышению солености Каспия, что губительно скажется на его экосистеме, в то время как уровень его загрязненности уже в 40 раз превышает норму. По другому варианту - воду будут опреснять уже в Семнане. А это означает, что по трубопроводу через Гирканские леса будет идти соленая вода. То есть если в результате землетрясения или какой-то техногенной причины произойдет прорыв трубы, то эти леса ждет экологическая катастрофа, которая может иметь более губительные последствия, чем взрыв атомной бомбы», - уверен Дарвиш.
По мнению азербайджанского эксперта, доктора географический наук, профессора Чингиза Исмайлова, все разговоры о водопроводе из Каспия скорее всего пиар иранского правительства.
«В Иране любят выступать с громкими заявлениями, которые ничем не подкреплены. Строительство системы опреснения морской воды на Каспийском побережье Ирана с последующей транспортировкой в центральные регионы страны технически сложное, экологически опасное и финансово очень дорогое дело. Для забора воды придется построить опреснительные заводы, купить у собственников большие территории. А земля на иранском побережье очень дорогая. Там сплошь цитрусовые плантации и зоны отдыха. До 15 млн граждан Ирана ежегодно отдыхают на побережье Каспия. Сама техника и технология опреснения чрезвычайно дорогие и очень энергоемкие. Причем придется опреснять большие объемы воды для обеспечения целого региона. Откуда у Ирана столько денег для строительства и эксплуатации завода и трубопровода, если будучи под санкциями он не может даже финансировать железную дорогу от Астары до Решта?», - резонно замечает эксперт.
И действительно, деньги на проект строительства этого железнодорожного пути дал Азербайджан. И вообще непонятно, что иранцы собираются делать с тоннами солевого шлама, который образуется при опреснении больших объемов воды. С другой стороны, от побережья до Семнана - горная и сейсмически активная местность. Там постоянно трясет. Даже не очень сильное землетрясение может привести к катастрофическим последствиям.
«Авария на заводе, где собирают большие объемы морской воды, или на трубопроводе, если будут транспортировать неопресненную воду, нанесет непоправимый урон экологии северного Ирана. Скорее всего, иранское правительство все это понимает, но упорно создает видимость того, что вот-вот начнет реализацию проекта по переброске воды. Это такой метод показать населению, что дела в стране идут настолько хорошо, что правительство даже готово осуществить столь дорогой и технически сложный проект», - отмечает азербайджанский ученый.