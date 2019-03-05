В одном из кафе в Домодедовском районе Подмосковья произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.

По информации "Пятого канала", владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, отмечавшим Международный женский день.

В результате в больницу попали пять человек. У троих из них огнестрельные ранения, у двоих — травмы головы.

Правоохранительные органы устанавливают точные причины происшествия.