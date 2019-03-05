Мамед Эфендиев 13:29

Президент Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал политику Федеральной резервной системы (ФРС) страны и заявил, что слишком сильный американский доллар отпугивает другие страны от торговли с Соединенными Штатами. По его словам, излишне жесткая монетарная политика американского центробанка способствовала укреплению доллара, однако подорвала конкурентоспособность США. Трамп и сам признается, что он хочет сильный доллар, но чтобы этот доллар был на пользу стране, а не настолько сильный доллар, который мешает иметь дело с другими странами.

Это не первая критика президента в адрес ФРС и его нынешнего председателя управляющего совета Джерома Пауэлла. Недовольство Трампа главами ФРС, в том числе и бывшей Джанет Йеллен, проявляются настолько часто и открыто, что это вызывает порой недоумения. Йеллен он уже ушел, а с Пауэллом еще придется поработать – в мире не принято менять глав центробанков как перчатки. И многих волнует такой вопрос: чем же закончится противостояние глав государства и ФРС, которое держит в напряжении и весь глобальный рынок. Трамп любит демонстрировать свои пожелания относительно рыночных котировок в свойственной ему манере. Только далеко не всегда ему удается уговорить участников, и с каждым разом все больше и больше эти призывы не находят понимания у его партнеров. Это и Китай, и ОПЕК, и Евросоюз… Вот и сейчас, вопреки ожиданиям американского президента доллар стремительно укрепляется. Вроде бы надо радоваться укреплению собственной нацвалюты, но в данном случае это мешает достижению поставленных Трампом экономических целей. А в США президент не может разбрасываться обещаниями, особенно, если на носу новые выборы, в которых действующий глава государства намерен участвовать. И дело тут не только и не столько в ФРС. Согласно статистике американская экономика растет, чем Трамп очень гордится. А вот, скажем, европейская экономика катится в рецессию. И, несмотря на все старения Европейского центробанка (ЕЦБ), запускающего новые стимулы, евро слабеет. Но Трампу этого мало, только в текущем году он уже дважды пытался влиять на динамику цен на различных рынках, но безуспешно. То же можно сказать и о ценах на нефть. Несмотря на все увещевания и прямые угрозы президента добиться более низких уровней, нефтяные котировки пока продолжают расти, а доллар - укрепляться. Словно назло Трампу.

Так, в четверг ЕЦБ очередной раз поспособствовал ослаблению своей валюты, вслед за евро дешеветь начали и другие валюты, что в итоге привело к росту индекса доллара. Надо отметить, что долларовые активы дают сейчас намного более высокую доходность, чем активы в других валютах, например в евро, в фунтах или иенах. Потому-то он и укрепляется, к тому же ожидания рынка также говорят в пользу американской валюты. Приток средств хедж-фондов (инвестиционные фонды, ориентированные на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности) в долларовые активы с начала этого года достиг многолетних максимумов, не обращая внимания на сообщение главы ФРС Пауэлла о намерении приостановить ужесточение денежно-кредитной политики и завершить программу сокращения баланса. Это отмечают многие эксперты. Да, доллар не слушается не только президента, но и своего непосредственного начальника. В условиях глобального спада инвесторам просто больше некуда вкладывать деньги, кроме как в долларовые активы. И Трамп, и Пауэлл могут сколько угодно заявлять о своих желаниях, но это мало кого интересует. К тому же на финансовых рынках уже намечается период нестабильности: американские фондовые индексы перешли к спаду, а за ними последовали и другие площадки. В таких условиях участники рынка обычно уходят в наиболее защитные активы, в первую очередь в доллар. Ситуация с основными валютами сейчас такова, что некоторые инвесторы используют доллар как объект вложений в рамках керри-трейд (извлечение прибыли от переноса даты валютирования сделок на следующие торговые сутки), хотя раньше доллар всегда выступал валютой фондирования. Иными словами, они могут занимать в евро или иенах и вкладывать в долларовые бонды, получая прибыль за счет разницы ставок и укрепления американской валюты. И Трамп тут, как говорится, не указ.