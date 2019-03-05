Бакинские хирурги рапортуют об успехах
В Республиканском лечебно-диагностическом центре (РЛДЦ) состоялась конференция на тему «Достижения в хирургии за последние годы».
На мероприятии с докладами выступили радиолог, хирург и диагност Ахмет Мемиш - «Успехи эндоваскулярной хирургии», хирург Ильгар Исмаилов - «Новое в трансанальной хирургии новообразований в прямой кишке» и нейрохирург Азер Акперов - «Применение инновативных технологий в нейрохирургии».
Докладчики отмечали, что в последние годы в хирургии все больше используются современные безболезненные методы лапароскопии. Азербайджанские врачи также взяли эту технологию на вооружение. Именно в Лечебно-диагностическом центре впервые в стране хирургом Ильгаром Исмаиловым успешна проведена трансанальная минимально инвазивная операция (эндоскопическое хирургическое вмешательство через естественные отверстия организма). 67-летний пациент был выписан из клиники через день после операции.
В настоящее время в РЛДЦ продолжаются исследование перспектив широкого применения трансанальной минимально инвазивной хирургии при операциях на прямой кишке. Доктор И.Исмайлов в этой же клинике осуществил первую не только в Азербайджане, но и вообще в Кавказском регионе операцию ТаТМЕ. Особенность этого метода заключается в том, что эта сложнейшая операция производится через естественные отверстия организма при помощи специальных устройств и без выведения колостомы. Пациентку 52-х лет с помощью методики ТаТМЕ успешно избавили от опухоли, расположенной в нижнем отделе прямой кишки и после восстановления функции желудочно-кишечного тракта без колостомии и в короткий срок благополучно выписали домой.
На конференции особо отмечалось, что операции, проводимые в РЛДЦ, признаны как достижение на международном уровне. Французский Лапароскопический центр İRCAD ежегодно посредством виртуального университета WeBSurg предоставляет более чем 400 тысячам хирургов обучение в сфере лапароскопической хирургии. Учебный процесс в соответствии с международными стандартами сопровождается видеосъемками операций. И лапароскопия прямой кишки, которую провел в РЛДЦ хирург Ильгар Исмаилов, впервые осуществленная на постсоветском пространстве, была включена в учебную программу İCRAD, а видео операции было распространено посредством WeBSurg. Все это стало показателем успешного развития азербайджанского здравоохранения в последние годы.
Среди актуальных проблем хирургии на мероприятии в РЛДЦ назывались остеохондроз и позвоночная грыжа. В то же время указывалось, что малоинвазивные операции являются новейшим методом лечения и межпозвоночной грыжи. Такое хирургическое вмешательство проводится через небольшой надрез, куда вводится эндоскоп, транслирующий изображение на монитор для точного направления инструментов, осуществляющих устранение заболевания.
Нейрохирург Азер Акперов рассказал об уникальных и сложных микроскопических и эндоскопических операциях мозга и позвоночника.