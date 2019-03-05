Бакинские хирурги рапортуют об успехах

Докладчики отмечали, что в последние годы в хирургии все больше используются современные безболезненные методы лапароскопии. Азербайджанские врачи также взяли эту технологию на вооружение. Именно в Лечебно-диагностическом центре впервые в стране хирургом Ильгаром Исмаиловым успешна проведена трансанальная минимально инвазивная операция (эндоскопическое хирургическое вмешательство через естественные отверстия организма). 67-летний пациент был выписан из клиники через день после операции.

В настоящее время в РЛДЦ продолжаются исследование перспектив широкого применения трансанальной минимально инвазивной хирургии при операциях на прямой кишке. Доктор И.Исмайлов в этой же клинике осуществил первую не только в Азербайджане, но и вообще в Кавказском регионе операцию ТаТМЕ. Особенность этого метода заключается в том, что эта сложнейшая операция производится через естественные отверстия организма при помощи специальных устройств и без выведения колостомы. Пациентку 52-х лет с помощью методики ТаТМЕ успешно избавили от опухоли, расположенной в нижнем отделе прямой кишки и после восстановления функции желудочно-кишечного тракта без колостомии и в короткий срок благополучно выписали домой.