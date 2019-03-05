Конфликт в Одессе: ранены граждане Азербайджана и Армении

Накануне в Одессе возле бара произошел конфликт, в ходе которого неизвестный нанес ранения четырем мужчинам, двое из которых являются гражданами Армении и Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на ИА «Украинские национальные новости».

Сообщается, что подозреваемый орудовал острой частью разбитой бутылки. Причины конфликта все еще неизвестны.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по ст.115 (покушение на убийство) УК Украины.

Правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия по делу.