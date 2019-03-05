США отправили к границам России стратегический беспилотник

Стратегический беспилотник ВВС США разведал обстановку, пролетев вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей России. Об этом сообщает PlaneRadar.

Отмечается, что стратегический беспилотный летательный аппарат США взлетел с аэродрома в Италии. Он пролетел вдоль границ Калининградской области в воздушном пространстве Литвы. После этого бесплилотник провел разведку вдоль западных рубежей Псковской и Ленинградской областей.

Кроме того, беспилотник пролетал над Украиной, Польшей и Румынией.