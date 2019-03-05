Согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2019-й год, проверен уровень подготовки командиров батальонов в видах и родах войск, воинских объединениях и соединениях азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе проверок, проводимых Главным управлением боевой подготовки и военного образования в учебных центрах и полигонах, были оценены индивидуальные качества офицеров, их опыт управления общевойсковым боем, практические навыки, а также их знания порядка боевого применения, в том числе эксплуатации вооружения и военной техники, стоящих на вооружении батальонов.

С целью оценки уровня теоретических знаний офицеров, проведены тесты по знанию руководящих документов, приняты зачеты по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, а также вождению боевых машин.