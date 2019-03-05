Суд наказал бакинского гинеколога за роковую ошибку

В Сабаильском районном суде под председательством судьи Мадины Багировой был рассмотрен иск 33-летней жительницы Баку Гюльчин Аслановой к врачу-гинекологу Айтен Сафаровой о возмещении материального и морального ущерба. Суд посчитал, что ущерб здоровью Гюльчин Аслановой был причинен в ходе операции, которую проводила Айтен Сафарова.

Как уже писал haqqin.az, Гюльчин Асланова в мае 2018 года с помощью кесарева сечения родила в клинике Caspian İnternational Hospital третьего ребенка. Во время кесарева сечения гинеколог умудрилась проткнуть роженице мочевой пузырь, в результате чего в ее брюшной полости скопилось большое количество жидкости. Однако врач скрыла от пациентки свою ошибку и назначила ей лечение от «непроходимости кишечника».

«Врач Сафарова скрыла, что нанесла мне серьезную травму. Если бы сразу сделали нужную операцию, не было бы таких тяжелых последствий. Но она вместо того, чтобы попытаться исправить свой промах, испугавшись ответственности, как могла затягивала мое пребывание в клинике. Я это только потом поняла», - утверждала тогда Гюльчин Асланова.

После кесарева сечения Гюльчин Асланова перенесла еще две операции, из ее брюшной полости было извлечено свыше 10 литров жидкости. Из-за полученной психологической травмы женщина не могла ухаживать за новорожденным. После того как Гюльчин Асланова обратилась в haqqin.az, близкие Айтен Сафаровой начали оказывать давление на нее и ее мужа.

«Я лишь хотела, чтобы врач признала свою ошибку. Ведь Айтен Сафарову каждый день показывают на местных телеканалах, она в роли эксперта выступает в различных шоу-программах, всюду идет ее реклама. Я хочу, чтобы люди не обманывались этой рекламой, я никому не желаю пережить то, что пережила я», - сказала Гюльчин Асланова.

Решением суда Айтен Сафарова должна выплатить Гюльчин Сафаровой 7 тысяч 308 манатов за причиненный моральный и материальный ущерб. Иск заявителя о привлечении Айтен Сафаровой к ответственности рассмотрен судом и отправлен на повторное расследование в прокуратуру Сабаильского района.