У Венесуэлы отсудили миллиарды долларов

Венесуэла должна будет заплатить 8,7 миллиарда долларов американской нефтяной компании ConocoPhillips в качестве компенсации за экспроприацию активов в 2007 году. Такое решение вынес Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка, сообщает Financial Times.

Правительство Венесуэлы может обжаловать вердикт. Решение Всемирного банка не укрепило акции Conoco, которые упали на четыре процента в начале торгового дня из-за снижения цены на нефть, однако может стать проблемой для Каракаса.

В 2013 году трибунал постановил, что правительство Уго Чавеса нарушило инвестиционный договор, национализировав долю ConocoPhillips в трех проектах в нефтеносных песках Ориноко.

В прошлом году Conoco отсудила два миллиарда долларов у венесуэльской нефтяной компании PDVSA по аналогичному иску, связанному с экспроприацией. Изначально ответчик не собирался платить, однако Conoco получила контроль над активами венесуэльцев в Карибском бассейне, и сделка была заключена. PDVSA согласилась сразу выплатить 500 миллионов долларов, частично наличными, частично нефтью, а затем в течение 4,5 лет выплачивать по 85 миллионов долларов каждый квартал.