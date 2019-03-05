После матча 19-го тура российской Премьер-лиги с «Енисеем» (4:0) автор четвертого гола в составе «Крыльев Советов», футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, забивший во второй игре подряд, прокомментировал результат встречи.

«Надеюсь, что я поймал кураж и буду продолжать забивать, - говорит нападающий. - Я рад, что сегодня забил и команда победила. Сейчас в турнирном плане нам будет легче, у команды появилась уверенность. В двух матчах мы набрали четыре очка. Дальше будет только лучше.

В голевом эпизоде мяч отскочил ко мне, и я забил. Конечно, Самарджич мог забивать первым. Но все бывает».

Шейдаев отметил, что его не покоробило то, что после гола в ворота «Локомотива» в Москве сегодня он остался в запасе.

«Это решение тренера. Его нужно уважать. Главное – не расстраиваться и продолжать работать.

То, что происходит на поле, отражается на атмосфере в раздевалке. У нас очень хорошая атмосфера в команде, мы показываем хороший футбол.

Нам нужно идти от матча к матчу. Четыре очка уже заработали. Теперь нам нужно побеждать «Анжи». Мы вообще должны выигрывать в каждой игре. А в конце сезона будем смотреть – сможем попасть в восьмерку или нет».

* * * 16:48

Форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев вновь отличился за свой клуб – самарские «Крылья Советов».