Рамиль Шейдаев забил во втором подряд матче чемпионата России «Надеюсь, я поймал кураж»; видео, обновлено
После матча 19-го тура российской Премьер-лиги с «Енисеем» (4:0) автор четвертого гола в составе «Крыльев Советов», футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, забивший во второй игре подряд, прокомментировал результат встречи.
«Надеюсь, что я поймал кураж и буду продолжать забивать, - говорит нападающий. - Я рад, что сегодня забил и команда победила. Сейчас в турнирном плане нам будет легче, у команды появилась уверенность. В двух матчах мы набрали четыре очка. Дальше будет только лучше.
В голевом эпизоде мяч отскочил ко мне, и я забил. Конечно, Самарджич мог забивать первым. Но все бывает».
Шейдаев отметил, что его не покоробило то, что после гола в ворота «Локомотива» в Москве сегодня он остался в запасе.
«Это решение тренера. Его нужно уважать. Главное – не расстраиваться и продолжать работать.
То, что происходит на поле, отражается на атмосфере в раздевалке. У нас очень хорошая атмосфера в команде, мы показываем хороший футбол.
Нам нужно идти от матча к матчу. Четыре очка уже заработали. Теперь нам нужно побеждать «Анжи». Мы вообще должны выигрывать в каждой игре. А в конце сезона будем смотреть – сможем попасть в восьмерку или нет».
* * * 16:48
Форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев вновь отличился за свой клуб – самарские «Крылья Советов».
Рамиль вышел на замену на 80-й минуте домашнего матча с красноярским «Енисеем» и чуть ли не первым касанием отправил мяч в ворота соперника, сделав счет 4:0.
Напомним, что в прошлом туре Шейдаев забил отличный гол в Москве «Локомотиву». Тем самым азербайджанский футболист принес «Крыльям» ничью – 2:2.
После сегодняшней победы команда из Самары имеет 21 очко и на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице.