ОБСЕ готовит встречу Алиева и Пашиняна
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором приветствуется готовность президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести совместную встречу в рамках переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, говорится в информации на сайте ОБСЕ, передает Интерфакс.
«В своем заявлении от 1 марта сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствовали решение президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о проведении встречи в ближайшее время», - говорится в сообщении.
Посредники переговорного процесса отметили, что ведут подготовку к встрече лидеров двух стран в тесном сотрудничестве с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.
«Эта встреча двух лидеров станет первой, организованной непосредственно сопредседателями», - отмечается в заявлении.