Ильхам Алиев пригласил Хасана Роухани в Баку
Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и президентом Ирана Хасаном Роухани. Как сообщили haqqin.az в МИД, министр передал президенту Хасану Роухани приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Министр Э.Мамедъяров также передал президенту Ирана письмо президента Азербайджана с приглашением участвовать в саммите глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения, которое состоится в нашей стране 25-26 октября этого года. Президент Хасан Роухани с удовлетворением принял приглашение участвовать в мероприятии.