Сборная Азербайджана победила США на чемпионате мира по шахматам

В 5-м туре чемпионата мира по шахматам в Астане сборная Азербайджана, выступающая без Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова, сумела обыграть команду США, вовсе выступающую полностью резервным составом.

Матч завершился со счетом 3:1. Победы одержали Аркадий Найдич и Ниджат Абасов. Рауф Мамедов и Гадир Гусейнов сыграли вничью.

Это первая победа сборной Азербайджана на нынешнем чемпионате мира. До этого были поражения от Китая, Англии и Швеции, а также ничья с Казахстаном.

С 3 очками наша команда по-прежнему во второй половине турнирной таблицы. 11 марта Азербайджан сыграет с лидером чемпионата – сборной России.