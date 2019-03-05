Посол Копыркин о наказании виновных в ранении российского солдата в Гюмри

Посол России в Армении Сергей Копыркин надеется, что следствие выяснит все обстоятельства инцидента, в результате которого был ранен российский военнослужащий, и накажет виновных, сообщает «Спутник-Армения».

Ранее стало известно, что в ночь на 8 марта 22-летний российский военнослужащий Раджан Кажимиров получил ранение отверткой в спину в одном из кафе города Гюмри. Теперь он проходит лечение в военном госпитале на территории базы.

«Это вопрос следствия, будем рассчитывать на всестороннее и объективное расследование этого трагического происшествия», - сказал российский посол.