Взрыв бомбы рядом с российской ракетной частью

Рядом с воинской частью в деревне Ваганово в Ленинградской области взорвалась самодельная бомба, сообщает «Лента.ру».

Согласно информации, около полудня 8 марта военнослужащий, обходя периметр части, нашел неподалеку от контрольно-пропускного пункта металлический фонарь. Солдат поднял его, затем отбросил в сторону и примерно через 30 секунд раздался взрыв, разорвавший корпус предмета. Отмечается, что никто не пострадал.

На место прибыли взрывотехники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Специалисты установили, что 40-сантиметровый фонарь был начинен гайками и должен был сработать от кнопки включения. Питание самодельного взрывного устройства обеспечивалось батарейкой типа «Крона».

Также сообщается о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств.

Согласно данным из открытых источников, в Ваганово дислоцируется 1489-й гвардейский зенитный ракетный полк, имеющий на вооружении зенитные ракетные комплексы С-300П.