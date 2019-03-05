Сегодня состоялись две игры 20-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Действующий чемпион "Карабах" не смог на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова обыграть "Зиря" - 0:0.

Таким образом, у "Нефтчи" вновь появился шанс выйти в единоличные лидеры. Для этого бакинцам надо завтра обыграть на выезде "Сумгаит".

На данный момент у "Карабаха" 42 очка, а у "Нефтчи" на очко меньше и игра в запасе.

Также сегодня "Кешля" разгромила "Сабах" - 3:0.