В Алжире из-за протестов студентов отправили на досрочные каникулы

Министерство высшего образования и научных исследований Алжира объявило в субботу о досрочных каникулах для студентов и освобождении всех студенческих городков. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Начало весенних каникул в высших учебных заведениях перенесено с 20 марта на 10 марта, продлятся они до 4 апреля. В связи с этим всем предписано покинуть кампусы. Во многом это сделано для того, чтобы отвлечь молодежь, которая составила основную массу демонстраций в Алжире, от участия в протестном движении.

Вчера в стране прошла очередная акция протеста против выдвижения действующего президента Абдельазиза Бутефлики на пятый срок. По разным оценкам, она собрала от 500 тыс. до 1 млн человек.

Силы безопасности накануне активно применяли против протестующих слезоточивый газ и водометы, а также пытались блокировать улицы, чтобы не пропустить демонстрантов. В ходе акций протестов были задержаны около 200 человек.