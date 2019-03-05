Венесуэла снова осталась без света

Венесуэльцы сообщают о новых отключениях электричества в различных штатах страны, пишет газета Nacional.

По данным издания, которое ссылается на местных жителей, отключения произошли, в частности, в ряде районов, где ранее уже было восстановлено энергоснабжение.

Без света пока находятся штаты Валенсиа, Варгас, Тачира, Сулиа, Лара, Карабобо и ряд других.

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури". Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро обвинил в ее развязывании американский империализм.