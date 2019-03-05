Продовольственный паек в КНДР сократили до 300 граммов в день

В КНДР сократили суточный продуктовый паек с 576 до 300 граммов на человека. Причиной этого стал рекордный неурожай, рассказали в Deutsche Welthungerhilfe - единственной неправительственной организации, которая оказывает гуманитарную помощь северокорейцам.

Как пишет DW, паек состоит из кукурузы, картофеля и зерновых. Продовольственные ограничения не действуют для женщин, детей и пожилых. Нуждающиеся могут купить дополнительную еду на рынках.

В Deutsche Welthungerhilfe отметили, что к неурожаю в КНДР привели в том числе международные санкции — они препятствуют импорту в КНДР сельскохозяйственной техники, производственного сырья и удобрений.