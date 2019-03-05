По Израилю выпустили ракету
Израильские военные засекли пуск палестинской ракеты из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Третий за неделю обстрел обошелся, по предварительным данным, без пострадавших и материального ущерба.
"Один пуск был зафиксирован из сектора Газа в направлении Израиля", - говорится в сообщении военных.
Об ответных действиях пока не сообщается. На палестинские обстрелы израильтяне обычно реагируют авиаударами по объектам боевиков из исламистского движения ХАМАС, возлагая на него ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного анклава.