Индия сбила пакистанский беспилотник

Силы безопасности Индии сбили в субботу пакистанский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны в северо-западном индийском штате Раджастхан. Об этом на своем сайте сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на собственные военные источники.

По информации издания, инцидент произошел в округе Ганганагар. Один из собеседников издания уточнил, что это уже как минимум третья неудачная попытка направить беспилотник через границу со стороны Пакистана. Индийские СМИ ранее сообщали, что военные сбивали пакистанские беспилотники 26 февраля и 4 марта.