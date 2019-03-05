Умер внук Колчака

В Париже в возрасте 85 лет скончался Александр Ростиславович Колчак, внук Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией адмирала Александра Васильевича Колчака, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что Колчак скончался утром 9 марта после «продолжительной болезни». Дополнительные подробности о причинах смерти не приводятся.

Сын Колчака вместе со своей матерью покинул Россию в 1919 году. Сначала они переехали в Румынию, а потом поселились во Франции.

Александр Ростиславович Колчак родился в 1933 году. Он окончил Сорбонну, некоторое время работал в качестве карикатуриста и был джазовым музыкантом.