Бывший замгенерального прокурора хотел "спасти" экс-чиновника за 150 тысяч манатов

Отметим, что в 1992 году Мамедвели Джафаров указом Абульфаза Эльчибея был назначен на должность заместителя генерального прокурора Азербайджана. Пробыл он на этом посту недолго, и после увольнения из органов прокуратуры М.Джафаров подвизался на адвокатском поприще.

«Мне говорили, что среди адвокатов немало мошенников, но мне казалось, что к тому, кого мы выбрали, это никак не относится. Может, потому, что мой отец 45 лет проработал в органах прокуратуры, и я не мог себе представить, что бывший заместитель генпрокурора окажется аферистом», - так на судебном процессе отозвался об адвокате Мамедвели Джафарове бывший заместитель главы Исполнительной власти Гарадагского района Рахман Юсифов. По иску Р.Юсифова адвокат М. Джафаров обвиняется ныне в мошенничестве в отношении экс-чиновника и его сына.

Сам же Рахман Юсифов до 2008 года был первым заместителем главы Гарадагского района Баку, а затем вплоть до своего ареста в 2012 году – главой Центра труда и социальной защиты населения этого же района. В 2012 году он был уличен во взятке и приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям осужден на 5 лет лишения свободы. Бакинский апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, и тогда сын Рахмана Юсифова – Рашад обратился к адвокату Джафарову и заключил с ним договор по защите прав отца.

Сейчас же самого Мамедвели Джафарова обвиняют в том, что он, пообещав Рашаду Юсифова вызволить его отца из заключения, взял за свои услуги 150 тысяч манатов, однако не только не сделал для этого ровным счетом ничего, а напротив, постарался закрыть для осужденного все пути для реабилитации.

На состоявшемся 7 марта заседании суда по этому делу Рахман Юсифов сообщил, что обратиться к этому адвокату его сыну посоветовал некий высокопоставленный чиновник.

«Знал, что в Азербайджане адвокатам особенно доверять не стоит, но Джафарова рекомендовал солидный и уважаемый человек. Называть его имя не буду, поскольку как он никакого отношения к этому мошенничеству не имеет», - сказал истец.

По словам бывшего замглавы районной исполнительной власти, после того как Апелляционный суд оставил приговор в силе, его перевели в исправительное учреждение №10, где он впервые и встретился впервые с со своим защитником.

«Этот человек трижды навещал меня в колонии. Я говорил ему, что несмотря на все усилия, самому мне решить свой вопрос не удалось. Джафаров уверял, что раз он взялся за это дело, я больше могу не беспокоиться. Мол, он все сможет уладить. Заявил, что лично знаком с председателем Верховного суда, и с председателем уголовной коллегии. Явившись ко мне во второй раз, он твердо сообщил, что деньги уже дошли по назначению и для меня все скоро закончится положительным образом. При этом Джафаров два раза отзывал из Верховного суда свое заявление, чтобы затянуть процесс подольше. А через год он заявил, что с Верховным судом ничего не получилось и предложил новый вариант - обратиться в Комиссию по помилованию. С его подачи моя супруга написала заявление в эту комиссию. Однако когда спустя время вышел указ о помиловании, моего имени там не оказалось. Адвокат и на этот раз что-то говорил о возникших сложностях…», - утверждает Юсифов.

Джафаров впоследствии вернул 62 тысячи манатов, истец требует, чтобы обвиняемый отдал все полученные им 150 тысяч.

Мамедвели Джафаров, в свою очередь, заявил, что и обвинительный акт составлен на ложных сведениях и сам якобы потерпевший говорит неправду. Бывший замгенпрокурора утверждает, что Рашад Юсифов дал ему деньги не для того, чтобы его при содействии Верховного суда его отец вышел на свободу, а чтобы ему помогли участвовать в выгодном бизнесе. И деньги, по словам обвиняемого, были вручены не ему, а сотруднику Таможенного комитета Мохуббату Ахмедову, который занимался сигаретным бизнесом, в который хотел войти и Рашад Юсифов.

Истец Рашад Юсифов категорически отрицает это показание обвиняемого. Выступивший в качестве свидетеля его друг Джейхун Исмаилов заявил, что Рашад брал у него в долг десять тысяч, чтобы решить вопрос отца, а не на что-то другое.

«Рашад попросил у меня деньги в долг, сказав, что они ему нужны, чтобы его отец вышел на свободу. Я дал. Через некоторое время Рашад сообщил, что отец все еще в заключении, а деньги пропали. Тогда я сам встретился с Мамедвели Джафаровым, который заявил, что вложил всю сумму в сигаретный бизнес, но дело прогорело. Правда, потом он частями возвращал деньги», - сказал Д. Исмаилов.

Судебный процесс по делу о мошенничестве адвоката М.Джафарова продолжается.