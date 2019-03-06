Десятки тысяч школьников сдают экзамены в Азербайджане

Сегодня в 27 городах и районах республики состоится первый этап выпускного экзамена для учащихся 9-х классов общеобразовательных учебных заведений.

Как сообщает Report, в экзамене ожидается участие 39700 школьников.

На экзамене с целью выявления знаний и умений школьников представлено 45 заданий по языку, на котором осуществлялось обучение, математике и иностранному языку.

Для проведения первого этапа выпускного экзамена учеников IX классов в названных городах и районах в целом создан 91 экзаменационный центр.