NASA требует увеличить бюджет США

С 1 октября 2019 года бюджет Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) может быть увеличен более чем на $500 млн, пишет The Wall Street Journal.

Увеличить бюджет управление попросит американские власти.

Деньги NASA собирается потратить на исследования Луны и связанные с этим программы, чтобы добиться ускорения сотрудничества между государством и космической отраслью в разработке и запуске новых лунных посадочных модулей.