Трамп в пять раз увеличит плату за размещение войск США

Президент США Дональд Трамп намерен повысить плату за размещение американских войск на территории союзников в пять раз, сообщает The Washington Post.

По данным издания, согласно формуле Трампа «цена+50%» государства, которые размещают на своей территории войска Соединенных Штатов, будут платить за это полную стоимость и вдобавок еще половину суммы. Как отмечается, с помощью этой формулы Трамп планирует решить финансовый вопрос с союзниками, которые, по его мнению, недостаточно тратят на военные расходы.

Сообщается, что эта новость затронула Германию, Японию и Южную Корею. Источники газеты утверждают, что с одной из этих стран новая формула уже обсуждалась на высшем уровне.