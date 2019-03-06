Экс-глава МИД ФРГ допустил досрочную отставку Меркель

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что немецкий канцлер Ангела Меркель может досрочно покинуть свой пост из-за растущего недовольства ее политикой, сообщает Gazeta со ссылкой на интервью Габриэля газете Augsburger Allgemeine.

По его словам, немецкие избиратели хотели бы, чтобы пост Меркель занимал политик с более яркими лидерскими качествами. Он добавил, что плюсом Меркель является ее умение «с юмором» относится к своему офису.

Ожидается, что преемницей Меркель станет глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.