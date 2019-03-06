Трамп планирует увеличить расходы на освоение Луны

Американский лидер Дональд Трамп планирует запросить у конгресса дополнительные расходы на освоение Луны на $500 млн, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, дополнительные расходы необходимы для программы в 2019 году, которая позволит ускорить сотрудничество между США и космической отраслью в разработке и запуске спускаемых модулей для Луны.

Кроме того, администрация американского лидера хочет добиться от конгресса $21 млрд на все программы NASA.