В Москве ограбили рэпера-азербайджанца

Злоумышленник похитил более 4 млн рублей (около 60 тысяч долларов) из квартиры рэпера Bahh Tee (настоящее имя - Бахтияр Алиев) на Веерной улице в Москве, пишут российские СМИ.

Кража произошла днем 9 марта. Из квартиры было похищено 4,2 млн рублей

"Неизвестный подобрал ключи к входной двери квартиры на Веерной улице, проник туда и украл 4,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере")", - сказали в полиции.

Бахтияр Алиев учился в университете МВД в Москве и еще в период учебы начал писать и исполнять песни в стиле рэп. ВУЗ он окончил с красным дипломом, однако служить в правоохранительных органах не стал. Первое время он выходил на сцену в составе группы "Tee'шина", теперь выступает как сольный артист.