Пограничный отряд обнаружил приближающихся из Ирана вооруженных людей. Не подчинившиеся законным требованиям и предупредительным выстрелам погранотряда нарушители границы открыли огонь.

Утром в 06:50 10 марта была предпринята попытка нарушить государственную границу Азербайджана на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» вблизи села Бала Бахманли Физулинского района, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В результате перестрелки были ранены пограничники Сахавет Мамедов и Видади Джабраилов. Несмотря на срочную эвакуацию раненых в госпиталь, спасти жизнь Сахавета Мамедова не удалось. Преступникам не удалось нарушить государственную границу, и они убежали обратно.

Сразу после инцидента на место происшествия отправились начальник Госпогранслужбы, генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие должностные лица. Они осмотрели место происшествия и дали необходимые поручения о продолжении оперативно-розыскных мероприятий.